Нарколог предупредил любителей кальяна о высоком риске заражения COVID-19

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Курение кальяна в разы повышает риск распространения инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. Об этом заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Он пояснил, что речь идёт о передаче вируса через мундштук, а также о потреблении никотина и других смесей группой людей в ограниченном пространстве.

Поэтому запрет в работе кальянных заведений в Москве является своевременной и оправданной мерой, — цитирует специалиста ТАСС.

Брюн добавил, что научно доказано отрицательное влияние никотина на респираторную и иммунную системы организма.

С 30 октября в России вступили в силу поправки в законодательство, которые приравнивают кальяны, вейпы и электронные сигареты к обычным табачным изделиям. Это означает, что их курение запрещено в общественных местах.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы ужесточили ограничительные меры в связи с пандемией. Ресторанам, кафе, ночным клубам и барам запрещено обслуживать посетителей в ночное время в период до 15 января. Мэр столицы Сергей Собянин назвал ограничения важным компромиссом, который может уберечь отрасль от полного локдауна.