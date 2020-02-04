https://static.news.ru/photo/8c02dfd6-472d-11ea-ac19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Добавлять к трапезе немного лёгкого алкоголя — обычная практика для жителей Средиземноморья. Внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, почему европейцам бокал вина полезен, а русскому человеку — нет.

По словам Брюна, вино за ужином для населения стран с тёплым климатом и морем является частью образа жизни, однако россиянам к этой традиции нужно относиться крайне осторожно.

В интервью радио Sputnik он пояснил , что в жарком климате алкоголь из организма выводится гораздо быстрее.

Также я думаю, что за многие тысячелетия употребления вина это привело к генетическим изменениям у населения средиземноморских стран. Они более устойчивы к вину, но если начнут в таких же количествах пить граппу или коньяк, то последствия будут, конечно, гораздо тяжелее, — считает Брюн.

Нарколог подтвердил, что люди, выпивающие бокал вина в день, официально не считаются алкоголиками. В эту категорию, по словам Брюна, можно попасть, если у человека появляется «неукротимое желание выпить этот бокал вина и отсутствуют тормоза».

Всем, кто сомневается, Брюн предложил провериться у специалиста. Нарколог рассказал, что проблемы с алкоголем выявляет специальный маркер. В нём есть показатель превышения определённой величины белков печёночного происхождения. Если этот показатель выше, то мы говорим, что доза для этого конкретного человека превышает его биологическую норму, пояснил врач.

Брюн также призвал помнить о том, что опьянение является только побочным эффектом. Безопасной доли алкоголя для человека не существует, ведь его главный эффект — токсическое действие на организм.

Как писал NEWS.ru, ранее врач-нарколог, доктор медицинских наук Владимир Нужный рассказал об особенностях воздействия алкоголя на женский организм.