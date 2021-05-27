Наночастицы позволят в разы снизить употребление антибиотиков

https://static.news.ru/photo/4e9f5d30-0cb4-11ea-8c0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Учёные НИТУ «МИСиС» создали наночастицы для точной доставки антибиотиков в очаг инфекции. Они утверждают, что данные наноматериалы позволяют уменьшить дозу антибиотика до 6–7 раз, что позволяет снизить общую нагрузку на организм и скорость адаптации патогенов к лекарствам. О результатах исследований российских учёных пишет журнал American Chemical Society Applied Materials Interfaces.

Разработка наночастиц, предназначенных для адресной доставки антибиотика к очагу инфекции, проводилась совместно учёными МИСиС и специалистами из Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии и Института биохимии им. Баха. Новый наногибрид произведён на основе гексагонального нитрида бора с частицами серебра. Он показал высокую бактерицидную и противогрибковую активность.

Исследователи утверждают, что полученные наногибриды способны уничтожить бактериальные и грибковые популяции с помощью намного меньшего активного вещества, чем существующие в настоящее время на рынке антибиотики. Иногда разница достигает 6–7 раз.

Кроме того, по словам учёных, частицы серебра позволяют добиться дополнительного бактерицидного эффекта. Загруженные гентамицином наночастицы показали эффективность против 38 штаммов бактерий кишечной палочки, а после высаживания частиц серебра показатель вырос до 47.

Разработчики утверждают, что наночастицы способны нести повышенный груз антибиотиков, легко проникают в ткани кровеносной системы и обеспечивают непрерывную доставку лекарств в очаг заражения. Препараты прошли лабораторные тесты на более чем 50 бактериальных и грибковых культурах.

В настоящее время специалисты продолжают доклинические исследования наногибридов.

Ранее сообщалось, что учёные разработали экспериментальный способ лечения онкологических заболеваний, дающий возможность побудить раковые клетки самоуничтожаться при помощи системы по типу троянского коня.