Найдено уязвимое место коронавируса

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У группы коронавирусов SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV имеются одни и те же слабые места, что оставляет надежду на создание эффективного лекарственного препарата. К такому выводу пришли учёные из Института биомедицинских наук Университета штата Джорджия.

Проблема традиционных противовирусных препаратов состоит в том, что они воздействуют на вирусные ферменты, которые мутируют и вырабатывают устойчивость к лекарствам. Поэтому эффективнее воздействовать на белки, которые отвечают за репликацию вируса, передаёт Science.

Исследователи выявили свыше 300 белков, вырабатываемых заражаемой клеткой, которые взаимодействуют с вышеперечисленными вирусами. При этом на количество вирусных частиц в организме человека влияют уже меньше — около 20.

Среди них — рецепторный белок Tom70, который участвует в перемещении белковых молекул из цитозоля в митохондрии и активации митохондриальных сигнальных белков. Таким образом, Tom70 помогает коронавирусам, но при взаимодействии с коронавирусным геном Orf9b этот фермент может использоваться в виде лекарственной мишени для противовирусных препаратов широкого спектра действия, отмечают исследователи.

Ранее стало известно, что порядка 15–20% пациентов, перенёсших коронавирус, теряют антитела к нему в течение нескольких месяцев после излечения. Об этом заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян. Это подтверждается и исследованием китайских специалистов, которые пришли к выводу, что антитела живут не больше двух месяцев. Авторы этого исследования говорят, что их результаты предостерегают от «паспортов иммунитета» или воплощения идеи о том, что переболевшим COVID-19 должен быть предоставлен какой-то особый статус, позволяющий им путешествовать или возвращаться на работу, писал NEWS.ru.