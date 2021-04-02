Мясников рассказал о главной ошибке при приготовлении картофеля

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о главной ошибке, совершаемой на кухне при приготовлении картофеля.

По его словам, от кожуры клубень очищать не нужно. В случае очистки повар оставляет для тех, кто будет впоследствии есть картофель, только воду и крахмал. А все полезные вещества вместе с кожурой отправляются в мусорную корзину.

Идеальным способом приготовления картофеля считается запекание. В этом случае клубень сохраняет большинство полезных элементов и не требует добавления масла, — заявил доктор в эфире телеканала «Россия 1».

Прежде Мясников утверждал, что опасность для здоровья в себе таит употребление «белых» продуктов. Речь идёт о выпечке, сладком, макаронах, белом рисе и белом хлебе. Доктор в качестве примера рассказал об Индии. У жителей этой страны рацион питания состоит из перечисленных продуктов. Поэтому там, по словам эксперта, много «полных» людей.

Как ранее передавал NEWS.ru, Мясников рассказал, чем может закончиться неконтролируемая гипертония. По его словам, из-за высокого давления у людей чаще всего возникают инфаркты и инсульты, а также вдвое повышается риск развития деменции, старческого слабоумия и болезни Альцгеймера.