Мясников рассказал, для чего нужна интраназальная вакцина от COVID-19

В Минздраве России разрешили центру имени Гамалеи провести клинические испытания назальной вакцины от COVID-19 в виде спрея. Врач и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале рассказал, для чего нужна такая вакцина.

По его словам, препараты, которые вводятся внутримышечно, дают хороший системный ответ, вырабатывают антитела и защищают от тяжёлого течения болезни, но мало препятствуют её распространению, которое происходит воздушно-капельным путём. Для того чтобы не дать коронавирусу «закрепиться» в носоглотке и начать размножение, необходимо обеспечить местный иммунитет.

Для этого и будут предназначены новые интраназальные вакцины, — написал Мясников.

Он добавил, что такие вакцины также будут давать антитела. При этом интраназальные препараты человек может вводить себе сам — их достаточно просто закапать в нос.

Назальная вакцина от коронавируса центра имени Гамалеи представляет собой второй компонент препарата «Спутник V», который распыляется в нос с помощью специального шприца с насадкой. Ранее сообщалось, что препарат может быть зарегистрирован уже в 2022 году.