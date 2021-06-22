Мясников поставил точку в вопросе прививки с антителами

Российский врач и телеведущий Александр Мясников обругал антипрививочников и сомневающихся в эффективности прививок россиян. Также он возмутился, что «про отдаленные последствия вакцинации в основном рассуждают люди в возрасте и с кучей хронических болезней, которые в случае COVID-19 эту зиму просто не переживут». Об этом он написал в своём Telegram.

Он отметил, что многие россияне сейчас в замешательстве — они «запуганы» кричащими со всех сторон врачами, журналистами и блогерами и не знают, ставить им прививку или нет.

По словам Мясникова, единственный правильный в данной ситуации ответ: ставить. Также он поставил точку в вопросе антител — можно ли ставить укол, если в крови и так их много.

1. Надо ли проверять антитела перед прививкой? Нет. 2. У меня есть антитела — прививаться? Да, сегодня они может и защищают, но к осени — новая волна, антитела надо «обновить». 3. Я переболел, мне прививаться? Смотрите 2-й пункт. 4. Мне столько-то лет и у меня то-то и то-то. Мне можно прививаться? Нужно в первую очередь, вы в группе максимального риска! — написал возмущённый медик.

Аллергикам он напомнил, что прививаться всё равно можно и нужно, просто необходимо соблюдать правила вакцинации аллергиков.

И, наконец, на вопрос о том, какую вакцину лучше ставить, он ответил: «Любую доступную».

Несмотря на стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, россияне не спешат прививаться. В стране массово развёрнуты пункты вакцинации, а власти на местах всё усерднее подталкивают к необходимости обязательной иммунизации. NEWS.ru решил выяснить, что заставляет наших сограждан идти на такие меры, а также насколько оправданны и сами эти страхи, и метод «принудиловки».