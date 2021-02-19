Мясников назвал причины укороченной жизни мужчин

https://static.news.ru/photo/60982870-72c8-11eb-8cd3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий и главврач московской горбольницы № 71 Александр Мясников объяснил, почему мужчины умирают раньше женщин. По его словам, один из факторов, влияющих на продолжительность жизни, — вредные привычки.

Женщины должны быть готовы к тому, что последние 10–15 лет они могут провести в одиночестве. Ну, во всяком случае, без основного спутника жизни. Мужчина запрограммирован по-другому: он рассчитан на то, чтобы умереть от саблезубого тигра в пещере. При этом женщина должна жить, чтобы сохранять очаг и растить детей, — заявил в эфире телеканала «Россия 1» Мясников.

Также врач отметил, что мужчины бездумно едят, не думают о своём здоровье, а также рискуют жизнью, курят и пьют алкоголь. При этом Мясников добавил, что если женщины будут своих мужчин «любить, холить, лелеять и направлять», то у них здоровье заметно улучшится.

Как писал NEWS.ru, ранее Александр Мясников назвал причину добавленной смертности в России. По его словам, в ситуации с пандемией коронавируса увеличение традиционных показателей является мировой тенденцией. Так врач прокомментировал слова вице-премьера Татьяны Голиковой, рассказавшей, что в 2020 году смертность в РФ выросла на 17,9% в сравнении с 2019 годом. Причиной смерти двух третей умерших в 2020 году стало неоказание адекватной помощи больным с иными заболеваниями, и так по всему миру. Сегодня по всему миру на одного умершего по ковиду приходятся двое, умершие от того, что все силы были брошены на борьбу с ковидом, пояснил телеведущий. Он добавил, что пока нет рекордного количества летальных случаев из-за смертоносной инфекции.