Мясников: кроворазжижающие препараты при COVID убивают

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал врачебную практику по использованию кроверазжижающих препаратов при лечении пациентов с лёгким течением коронавируса. Он пояснил, что, согласно рекомендациям Минздрава РФ, такие действия противопоказаны, так как у людей может начаться кровоизлияние в мозг и желудок. Об этом эксперт написал в своём Telegram-канале.

Написал было пост о недопустимости массового назначения кроверазжижающих препаратов при лёгких формах КОВИД. Вот он, источник смертей молодых от кровоизлияний в мозг и желудочных кровотечений! — возмутился Мясников.

Он привёл в пример документ, где сказано, что любые препараты для профилактики тромбозов при коронавирусе назначаются индивидуально. Он назвал действия врачей, которые противоречат данным рекомендациям, халатными.

Ранее диетолог Виктор Тутельян заявил, что при заболевании коронавирусом необходимо укреплять иммунитет, в том числе с помощью правильно подобранной диеты. Он отметил, что организму в первую очередь нужно дополнительное количество витаминов D, A, E, С, а также витаминов группы В. Для этого он посоветовал людям есть квашеную капусту и фрукты.