Названы продукты, которые нужно есть при COVID-19

Академик РАН Виктор Тутельян заявил, что при заболевании коронавирусом необходимо укреплять иммунитет, в том числе с помощью правильно подобранной диеты. Он отметил, что организму в первую очередь нужно дополнительное количество витаминов D, A, E, С, а также витаминов группы В. Для этого он посоветовал людям есть квашеную капусту и фрукты, сообщают «Известия».

Нам нужен целый ряд химических соединений, которые стимулируют синтез ферментов. Их можно получить с овощами и фруктами. И больным, и переболевшим требуется не меньше 400 граммов свежих овощей и фруктов в день, — поделился Тутельян.

При этом он уточнил, что оптимальное количество потребляемых овощей и фруктов в день не должно быть меньше 500–600 граммов. По словам диетолога, во время болезни, особенно при заражении штаммом «дельта», часто страдает желудочно-кишечный тракт. В этом случае он порекомендовал людям делать акцент на щадящей пище, есть кисломолочные продукты, такие как простокваша и йогурт.

Ранее вирусолог центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что из-за активного размножения коронавирус обладает мутагенностью, что «вредно» для него самого, так как это может привести к его самоликвидации. Он добавил, что общепринятого мнения в этом вопросе нет, но у вируса существует механизм оптимизации размножения.