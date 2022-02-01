Вирусолог рассказал про интересную особенность COVID-19

Вирусолог центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что из-за активного размножения коронавирус обладает мутагенностью, что «вредно» для него самого, так как это может привести к его самоликвидации. Он добавил, что общепринятого мнения в этом вопросе нет, но у вируса существует механизм оптимизации размножения. Об этом пишет Lenta.ru.

Чем больше он размножается, тем больше в конечном счёте у него мутаций. Как правило, для вируса это вредно, — рассказал Альтштейн.

По мнению эксперта, данное утверждение ещё предстоит изучить. Вирусолог обратил внимание, что за два года пандемии коронавируса учёные наблюдали, как инфекция сначала увеличивала свою популяцию, но её патогенность при этом сдерживалась. Затем случалось обратное: контагиозность вируса падала, зато число мутаций росло.

Ранее стало известно, что общественный транспорт является основным местом распространения штамма коронавируса «омикрон», заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков. Он добавил, что в этом плане наблюдается схожесть со штаммом «дельта».