Мурашко рассказал об успехах в создании популяционного иммунитета

https://static.news.ru/photo/eeb60230-97a3-11eb-91bf-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о том, как продвигается формирование в России популяционного иммунитета к коронавирусу. По его словам, он может быть создан к осени.

Наша задача создать популяционный иммунитет за весну-лето. Все обнадёживающие факторы на сегодня имеются, — цитирует министра РИА Новости.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что для создания коллективного иммунитета в России необходимо привить 60% населения страны, то есть 68,8 млн человек. По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, в настоящее время антитела к коронавирусу имеют до 40% россиян. Она подчеркнула, что вакцинация является лучшим способом защитить себя от инфекции.

Как писал NEWS.ru, глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что странам всего мира потребуется несколько лет на производство вакцины в объёме, необходимом для победы над пандемией коронавируса. По его словам, мировых мощностей хватит только на производство 12–15% в год какого-то одного препарата.