Мурашко рассказал, кто чаще попадает в реанимацию из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/e842ff4c-99f7-11eb-a229-96000091f725_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Мужчины старше 35 лет попадают в реанимацию с тяжёлыми осложнениями на фоне коронавируса вдвое чаще, чем женщины из той же возрастной категории. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Среди пациентов старше 80 лет каждый третий находится в «группе высочайшего риска» по самым тяжёлым осложнениям, — отметил министр в эфире телеканала «Россия 24».

Министр также добавил, что COVID-19 даёт в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими ОРВИ. Избежать опасных последствий позволит своевременная вакцинация.

Ранее NEWS.ru писал, что лор-врач высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о последствиях потери обоняния из-за коронавируса. По его словам, если способность различать запахи не возвращается спустя месяц после выздоровления от COVID-19, необходимо обращаться в поликлинику. Проблемы могут быть как со слизистой носа, так и с обонятельной зоной головного мозга. Во втором случае лечение будет крайне сложным.