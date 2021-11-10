Мурашко раскрыл долю заболевших коронавирусом после вакцинации россиян

Количество заболевших СOVID-19 среди вакцинированных не превышает 3-4%. Более половины взрослого населения страны привито. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передаёт ТАСС.

Министр также отметил , что на данный момент прививку получили 53% взрослого населения страны. 4,5 млн человек ревакцинировались.

На сегодняшний день первым компонентом привито уже более 62 млн человек, это 53%, но нужно помнить о том, что в связи с распространением нового штамма требуется в том числе и ревакцинация, для того чтобы обеспечить высокий уровень антител, — сказал он.

Он добавил, что в сутки вакцинируется более 700 человек на 100 тысяч населения.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что новые волны пандемии коронавируса будут повторяться каждые три месяца, если Россия не достигнет нужного уровня коллективного иммунитета в кратчайшие сроки. По его словам, при вакцинации 70% граждан пандемия начнёт затухать сама, тогда как отказ от вакцинации даст обратный эффект. Эту ситуацию, по его мнению, не изменит ни введение QR-кодов, ни регулярных локдаунов.