Мурашко опроверг влияние вакцинации на репродуктивную функцию

↵Прививка от коронавируса не угрожает репродуктивной функции человека. Об этом РИА Новости заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Научные исследования подтверждают, что вакцинация против COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию, — цитирует его агентство.

Министр также отметил, что вакцина «Спутник V» не оказывает негативного влияния на течение беременности и развитие потомства. По его словам, тем, кто находится в группе риска тяжёлого протекания коронавируса, следует прививаться с 22-й недели беременности.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, откуда взялся миф о том, что вакцины от коронавируса могут вызывать бесплодие. По её словам, в его появлении отчасти виноват основатель Microsoft Билл Гейтс. Во время выступления на конгрессе по вакцинам он использовал термин «стерилизующий иммунитет». Под этим подразумевалась гибель вирусов, попадающих в организм после вакцинации, но слова Гейтса были неверно истолкованы.