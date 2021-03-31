Мурашко оценил необходимость повторной вакцинации от коронавируса

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что россиянам может потребоваться ревакцинация от COVID-19 в будущем. Об этом он сказал в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается, — заявил Мурашко.

Он добавил, что в России сформирована система наблюдения за состоянием здоровья населения. Медики отслеживают тех, кто переболел, а также получивших вакцину.

У нас существует электронный ресурс, куда все эти данные собираются. Поэтому мы оцениваем, как человек реагирует, насколько он защищён, — пояснил министр.

В настоящее время в России зарегистрированы три вакцины против коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Они разработаны специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи, центра «Вектор» и центра имени Чумакова РАН соответственно.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Минздрава заявил, что говорить о третьей волне коронавирусной инфекции в РФ преждевременно. Он напомнил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией постепенно снижается. Министр рассказал, что на пике пандемии было развёрнуто до 279 тысяч коек для больных коронавирусом, а сегодня работа больниц возвращается к привычной деятельности.