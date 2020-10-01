Москалькова выступила против жёсткого карантина по COVID-19

https://static.news.ru/photo/bbe7ac3e-0408-11eb-84db-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: ombudsmanrf.org

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила против введения жёстких карантинных мер против коронавируса. Она считает, что ограничения не должны приводить бизнес к предбанкротному состоянию и возлагать на учителей и родителей дополнительную нагрузку.

Сегодня нужно находить более гибкие формы, чтобы не получить последствия, когда малые предприятия и ИП терпели такой ущерб, что оказались на грани банкротства, а преподаватели школ, ученики, родители испытывали огромные сложности во время дистанционного обучения. Поэтому поиск новых форм сейчас более правилен, — цитирует её «Интерфакс».

Она отметила, что новые меры, предложенные мэром Сергеем Собяниным, «очень дифференцированные и гибкие, в отличие от тех нормативных актов, которые принимались Москвой в марте-апреле-мае».

1 октября Собянин выпустил указ, обязывающий работодателей перевести с понедельника, 5 октября, на удалённую работу 30% сотрудников из-за роста числа заболевших COVID-19. Ранее он постановил продлить школьные каникулы до 18 октября.

Эти меры вызваны ростом числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Текущую динамику распространения болезни он называет «очень опасной». Рост заболеваемости отмечается с 20 сентября.

За последние сутки в столице подтверждено 2424 новых случая коронавируса. За день было госпитализировано 827 человек с COVID-19. Увеличивается и количество людей, переносящих COVID-19 в тяжёлой форме — более 1,5 тысячи человек.

Ранее похожие показатели были в середине июня. В ближайшее время число заразившихся может приблизиться к трём тысячам человек в сутки, предупреждает градоначальник.

Московские власти пообещали пока не намерены вводить жёстких ограничений. Но могут и изменить решение — многое будет зависеть от самих горожан, писал NEWS.ru.