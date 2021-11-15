Мишустин призвал ускорить темпы вакцинации в регионах

Глава правительства Михаил Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России напряжённой, а темпы вакцинации по стране неудовлетворительными. Он призвал глав регионов взять борьбу с коронавирусом под личный контроль и ускорить темпы вакцинации, пишет РИА Новости.

Мишустин уточнил , что в ряде регионов темпы заболеваемости удалось сбить, в том числе благодаря введению нерабочих дней, однако в стране по-прежнему много заболевших. Он попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову продолжать оказывать поддержку регионам и призвал повысить уровень коллективного иммунитета, который сейчас составляет 49%.

Нужно очень внимательно следить за ситуацией, обеспечить соблюдение ограничительных мер, ускорить темпы вакцинации. В больницах и поликлиниках должны быть необходимые лекарства. От этого зависит качество медицинской помощи и то, какое лечение получат граждане, — подчеркнул глава правительства.