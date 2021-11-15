Мишустин призвал ускорить темпы вакцинации в регионах
Сергей Князев
Сергей Князев
16:15, 15 ноября 2021
Михаил МишустинФото: government.ru
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Глава правительства Михаил Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России напряжённой, а темпы вакцинации по стране неудовлетворительными. Он призвал глав регионов взять борьбу с коронавирусом под личный контроль и ускорить темпы вакцинации, пишет РИА Новости.
Мишустин уточнил, что в ряде регионов темпы заболеваемости удалось сбить, в том числе благодаря введению нерабочих дней, однако в стране по-прежнему много заболевших. Он попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову продолжать оказывать поддержку регионам и призвал повысить уровень коллективного иммунитета, который сейчас составляет 49%.
Нужно очень внимательно следить за ситуацией, обеспечить соблюдение ограничительных мер, ускорить темпы вакцинации. В больницах и поликлиниках должны быть необходимые лекарства. От этого зависит качество медицинской помощи и то, какое лечение получат граждане, — подчеркнул глава правительства.
Ранее Попова заявила, что в России впервые за последние два месяца снизилась заболеваемость коронавирусом. В ряде регионов этот показатель за неделю составил от 2% до 23%. Рост заболеваемости удалось остановить в 43 регионах, ещё в 33 он является незначительным. В то же время Попова отметила, что заболеваемость среди россиян старше 65 лет остаётся прежней и тенденции к её снижению нет.