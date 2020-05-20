Мишустин предложил списать налоги бизнесу, помогающему бороться с COVID-19

https://static.news.ru/photo/85695962-9a97-11ea-8e0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Правительство России подготовило налоговые льготы для предпринимателей и организаций, которые во время пандемии COVID-19 безвозмездно передают медучреждениям и благотворительным организациям оборудование, средства защиты и другое имущество.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, кабмин передал в Государственную думу проект изменения в Налоговый кодекс. Социально ориентированный бизнес и НКО получат право записывать в статью расходов средства, потраченные на гумпомощь.

Будет уменьшена база для исчисления налога на прибыль. Кроме того, налог на добавленную стоимость по операциям, связанным с передачей имущества медорганизациям, не надо будет уплачивать, — цитирует Мишустина РИА Новости.

Премьер добавил, что стимулирующие выплаты соцработникам не будут облагаться налогом на доходы физических лиц, а доходы, возникающие от списания задолженности по льготным кредитам, не будут учитываться при налогообложении.

Как писал NEWS.ru, фракция коммунистов в заксобрании Оренбургской области подготовила обращение к президенту и правительству России с требованием временно освободить граждан от налогов и ввести компенсации за оплату услуг ЖКХ.