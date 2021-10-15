Минздрав утвердил 13-ю версию рекомендаций по лечению COVID-19

Минздрав России утвердил новую, 13-ю, версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

13- версия временных методических рекомендаций подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных, — говорится в сообщении.

Новая версия рекомендаций уже направлена в регионы для практического применения. В ней разъясняются возможности взаимозамещения лекарств при лечении от коронавируса, а также появилась обновлённая информация о более эффективных препаратах.

В новой версии рекомендаций обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии: уточнены возможности использования моноклональных антител в терапии новой коронавирусной инфекции, — добавляет пресс-служба Минздрава.

Такое лечение позволяет нейтрализовать вирус на раннем этапе и не допустить неблагоприятный исход. Кроме того, обновлены рекомендации по амбулаторному лечению.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) вирусолог Анча Баранова рассказала, что худшим вариантом развития пандемии коронавируса в России и в мире с точки зрения эволюции является селекция людей.