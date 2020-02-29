https://static.news.ru/photo/2d6e8c94-5af2-11ea-be4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Dawei/Keystone Press Agency/Global look Press

Министерство здравоохранения скорректировало рекомендации по диагностике коронавируса COVID-19. Обновлённые данные направят в поликлиники и больницы.

Если пациент посещал в последние две недели страны, в которых были зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, об этом необходимо уведомить медицинских работников, — цитирует РИА Новости сообщение министерства.

Ведомство напомнило россиянам, что пациенты с признаками простуды и ОРВИ должны обращаться в медучреждения по месту жительства, чтобы пройти осмотр и получить бесплатное лечение.

Решение о госпитализации или назначении дополнительных тестов примет врач.

Как писал NEWS.ru, к 29 февраля эпидемия коронавируса COVID-19 охватила более 85,6 тысячи человек — преимущественно в Китае. Крупными очагами заражения стали Южная Корея, Япония, Италия и Иран. Жертвами эпидемии стали более 2,9 тысячи заболевших, излечились около 40 тысяч.