Минздрав РФ советует переболевшим COVID отложить процедуру ЭКО

https://static.news.ru/photo/3960ec4c-017b-11eb-8616-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщинам, перенёсшим коронавирус, рекомендуется выждать не менее трех месяцев перед процедурой экстракорпорального оплодотворения, считает главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Лейла Адамян.

Если же женщина переболела коронавирусной инфекцией, и она готовится к ЭКО, то уже однозначно можно сказать, что есть необходимость переждать какое-то время с осуществлением процедуры. В нашем случае мы рекомендуем срок в три месяца, после которого женщина делает ПЦР, иммуноферментный анализ. И только тогда, когда пациентка убедится, что коронавирусная инфекция позади, она может вернуться к продолжению цикла ЭКО, а также к оперативному лечению бесплодия, — приводит её слова РИА Новости.

Она добавила, что, если диагноз COVID-19 подтвердится на ранней стадии беременности, то необходимо уйти на карантин, при этом беременность будет протекать согласно обычному сценарию и со своевременными скринингами.

Если же женщина на начальном этапе беременности тяжело переносит коронавирусную инфекцию, принимая большое количество различных препаратов, тогда осуществляется сканирование плода, и в некоторых случаях пациентке может быть предложено прерывание беременности или, по крайней мере, прохождение дополнительных обследований во избежание возможности пропустить заболевание плода, — сказала представитель Минздрава.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре ожидают нового плато по заражаемости коронавирусом в октябре 2020 года.