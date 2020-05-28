Минздрав рекомендовал тестировать всех новорожденных на коронавирус

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Группа учёных из Канады провела исследование, в ходе которого выяснилось, что аэробика по утрам оказывает на человека такое же воздействие, как и чашка кофе.

Отмечается, что напиток меняет когнитивные способности организма. Именно поэтому многие люди пьют кофе по утрам — с его помощью они хотят продуктивнее провести грядущий день. Однако, как установили учёные, у...