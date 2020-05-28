Минздрав рекомендовал тестировать всех новорожденных на коронавирус

https://static.news.ru/photo/7f65a3b2-a0d3-11ea-b958-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Минздрав РФ опубликовал новую версию методических рекомендаций по оказанию медпомощи беременным, роженицам и новорожденным при Covid-19. В них, в частности, говорится о необходимости проверять на коронавирус всех новорожденных.
У всех новорожденных необходимо проведение тестирования на SARS-CoV-2 при рождении, — говорится в рекомендациях Минздрава.
В новые методические рекомендации также входит проведение УЗИ лёгких у беременных с подозрением на наличие COVID-19.
Как писал NEWS.ru, у всех желающих москвичей появилась возможность пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции. С 27 мая точки забора крови на COVID-19 открылись в 30 поликлиниках столицы. Результаты этого теста показывают, переболел ли человек коронавирусной инфекцией и выработался ли у него к ней иммунитет, или же он никогда вообще не сталкивался с COVID-19. Записаться на прохождение теста можно только дистанционно, предварительная запись открыта на 14 дней вперёд. Результаты анализа будут доступны через три дня в электронной медкарте пациента.