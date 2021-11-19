Минздрав: нужно повысить доступность психиатрической помощи детям

Основной причиной детской инвалидности являются психические нарушения. Поэтому очень важно повышать доступность качественной психиатрической помощи для детей, а также развивать сеть детских реабилитационных центров. Соответствующие предложения уже готовятся, сообщил на III Всероссийской конференции «Десятилетие детства: первоочередные задачи и результаты, вызовы, перспективы» заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. Его слова приводит ТАСС.

По словам Салагая, в «тройку» основных причин инвалидности, помимо психических нарушений, входят болезни нервной системы, а также врождённые аномалии. За последние пять лет доля детей с инвалидностью в РФ находится на уровне 2,2%. При этом проведена большая работа по облегчению сбора и предоставлению документов для оформления инвалидности в электронном виде.

Конечно, еще не все практические проблемы решены, но те юридические решения, которые были приняты, существенно повысили доступность электронного обмена информации, — добавил замминистра.

Кроме того, необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу по вопросам оказания медпомощи детям, а также активнее создавать детские реабилитационные отделения и реабилитационные центры.

В целом число реабилитационных коек для детей ежегодно увеличивается примерно на 3-11% в зависимости от региона, но, конечно же, этого недостаточно. Потребность в койках, по нашим расчётам, вдвое больше — на текущий момент составляет не менее восьми тысяч коек, — заключил Салагай.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил о введении налогового вычета для родителей детей-инвалидов. Вычет надо предоставлять на лечение даже после совершеннолетия ребёнка. Его можно будет получить не только за собственное лечение, но и за родителей, супруга или детей до 18 лет. Также вычет предлагается предоставить и родителям студентов, которые не имеют собственного дохода, его размер предлагается ограничить суммой 120 тысяч рублей в год.