Минздрав опроверг сообщение о нехватке лекарств для больных ВИЧ

В России сформирован необходимый запас лекарств против ВИЧ, на этот год все пациенты обеспечены препаратами в полном объёме. Об этом сообщил в беседе с РБК главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус.

По словам Мазуса, ведомство заключило 66 контрактов на поставку антиретровирусных препаратов, которые замедляют развитие ВИЧ и разрушение иммунитета. Общая сумма заключённых контрактов составила 28,97 млрд рублей.

Специалист отметил, что в настоящее время Минздрав активно применяет механизм заключения долгосрочных контрактов, это позволяет снизить цены на закупаемые лекарственные средства и обеспечить пациентов терапией стабильно и без перебоев.

Как рассказал Мазус, в настоящее время Минздрав заключил контракты на поставку пяти непатентованных наименований лекарств: Долутегравира, Ралтегравира, Этравирина, Нарлапревира и Дасабувира.

Представитель министерства подчеркнул, что запланированные на прошлый год показатели были выполнены, уровень охвата антиретровирусной терапией с каждым годом растёт. В настоящее время показатель составляет 83,3%.

Ранее в объединении «Коалиция по готовности к лечению» сообщили, что годовых курсов терапии для ВИЧ-инфицированных хватит только для 77% пациентов. При этом в стране не хватает 111 тысяч годовых курсов на сумму около 5,9 млрд рублей. Однако деньги, которые были запланированы на эти цели, израсходованы, сообщили в организации.

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус также рассказал, что единственным ограничением при вакцинации от коронавируса пациентов с ВИЧ является начало антиретровирусной терапии (АРТ). Если терапия началась, то следует вакцинироваться спустя четыре недели от её начала.