Минздрав обновил рекомендации о вакцинации взрослых от COVID

Минздрав РФ доработал и обновил временные методические рекомендации о вакцинации взрослых от COVID-19. В них говорится, что вакцинация «ЭпиВакКороной» противопоказана при тяжёлых формах аллергии, злокачественных опухолях и первичном иммунодефиците, передаёт ТАСС.

Что касается препарата «Спутник V», он без ограничений рекомендован всем пациентам с онкологическими заболеваниями, завершившим курс противоопухолевого лечения. Прививку можно делать вне зависимости от стадии заболевания, уточнили в Минздраве.

Также стало известно, что вакцины безопасны для беременных женщин и плода. Тяжело коронавирус переносят беременные женщины, имеющие ожирение, хронические заболеваниями лёгких, сахарный диабет, а также сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, болезнь почек или печени.

Ранее стало известно, каким детям нужны прививки от коронавируса. Педиатр пояснила, что вакцинация должна проходить с учётом приоритетности. Так, например, необходимо прививать детей, получающих иммуносупрессивную терапию, которая угнетает иммунный ответ и делает их более восприимчивыми к любой инфекции.