Минздрав: неизвестно, может ли беременная с коронавирусом заразить ребёнка

https://static.news.ru/photo/3f2aa8c6-a0d6-11ea-bf11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Caroline Seidel/dpa/Global Look Press

В настоящее время не установлено, может ли заболевшая коронавирусом беременная инфицировать ребёнка. Об этом говорится в методических рекомендациям Минздрава по оказанию медпомощи беременным и роженицам с коронавирусом.

На сегодняшний день вирус не был обнаружен в образцах амниотической жидкости, плацент. Имеются единичные сообщения о выявлении вируса методом ПЦР в грудном молоке, — говорится в рекомендациях.

В Минздраве заявили, что наиболее частыми симптомами COVID-19 у беременных являются кашель и лихорадка. Часто встречаются усталость, одышка, боль в горле, миалгия и диарея.

NEWS.ru писал, что коронавирусная инфекция диагностирована в РФ у 2561 беременной женщины. По всем тестам диагноз подтверждён у 2035. В Москве инфицировано 816 беременных, об этом заявила главный внештатный специалист Минздрава по акушерству и гинекологии Лейла Адамян.

Ранее в Санкт-Петербурге умерла беременная иностранка с коронавирусной инфекцией. Точные причины смерти будут установлены после проведения экспертизы.