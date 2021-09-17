Минздрав анонсировал проект по сокращению инфарктов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что с 2023 года врачи смогут измерять давление всем гипертоникам дистанционно, с помощью «умных» тонометров. Новый проект призван снизить число инфарктов, инсультов, а также сократить количество вызовов скорой помощи. Об этом сообщает «Российская газета».

Дистанционное измерение артериального давления у гипертоников опробовали в нескольких регионах, и теперь внедрят по всей России, — рассказал Мурашко.

В рамках проекта пациенты бесплатно получат тонометр с возможностью автоматической передачи данных их терапевту. Известно, что пилотная версия программы работает уже второй год в 25 регионах России. Эксперты отмечают, что предварительные результаты «воодушевляют». Количество вызовов скорой помощи в этих регионах значительно уменьшилось.

Раннее завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН профессор Пётр Чумаков заявил, что мировые лидеры могут договориться на международном уровне о проведении принудительной вакцинации от коронавируса в своих странах. Он отметил, что терпение многих стран «начинает лопаться».