https://static.news.ru/photo/252a32ba-5f87-11ea-bb4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянам, находящимся на 14-дневном карантине из-за коронавируса, больничный лист будет оплачиваться как обычный по болезни. В Министерстве труда и соцзащиты сообщили, что менять основы соцстрахования под карантин нет оснований.

Сейчас, если работник выходит на больничный, он получает равную оплату вне зависимости от того, по болезни это произошло или вследствие карантина, — цитирует РИА Новости сообщение Минтруда.

В министерстве подчеркнули, что в настоящее время на федеральном и региональном уровнях предприняты все меры для противодействия распространению коронавируса.

Как писал NEWS.ru, курьер принесёт больничные листы на дом тем, кто находится на карантине в Москве в рамках профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Постановление об обязательной изоляции получают те, кто недавно прибыл из Китая, Южной Кореи и Ирана. Однако в дополнение к этому в Москве был разработан ряд дополнительных мер профилактики. По обновлённым правилам, тем, кто приехал из Италии или из другой страны с неприятной ситуацией по коронавирусу, также рекомендуется провести 14 дней на карантине.