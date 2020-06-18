Минобороны показало испытания российской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/63971a22-b162-11ea-845b-fa163e074e61_660.jpg Госпиталь имени Бурденко Фото: mil.ru

Министерство обороны России распространило кадры из госпиталя имени Бурденко, где 18 июня начались испытания опытной вакцины против коронавирусной инфекции.

Препарат получили 18 добровольцев. Один из участников эксперимента отметил, что не почувствовал ничего, кроме лёгкого укола, поэтому «не видит ничего героического».

Через тридцать минут после введения вакцинации у них начались осмотры, доктора проходят и их осматривают. Добровольцы чувствуют себя хорошо, — заявила в комментарии РИА Новости сотрудница госпиталя Светлана Волчихина.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что промышленный выпуск российской вакцины может начаться в сентябре 2020 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возложила надежды на британо-итальянскую вакцину, которую планируют выпустить осенью. Клинические испытания американского препарата завершатся в августе.

Количество россиян с подтверждённым COVID-19 превысило 561 тысячу человек. Общее число заражённых в мире приблизилось к 8,5 миллиона, погибли более 453 тысячи пациентов.