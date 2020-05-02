Миндздрав рассказал о правилах формировании статистики зараженных COVID-19

Представители Министерства здравоохранения сообщили, что статистика заразившихся коронавирусом формируется только на основании лабораторно подтвержденных диагнозов.
В статистику включаются все по заключительным диагнозам. На сегодняшний день регистрация и мониторинг основаны пока на лабораторно подтвержденных случаях. Если тест отрицательный, но есть двусторонняя пневмония, то возможна постановка диагноза COVID-19, — заявили в Минздраве.
Остальные пациенты, которые погибли вне медицинских учреждений, включаются в списки только после судебно-медицинского вскрытия и постановки диагноза «коронавирусная инфекция».
На сегодняшний день в России зафиксировано 124 054 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек. От заболевания скончались 1 222 пациента.
Как ранее информировал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов намерены отлавливать людей, которые выходят на улицу без масок.
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