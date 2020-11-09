Микробиолог: COVID-19 лечить антибиотиками опасно

https://static.news.ru/photo/13e5a338-231b-11eb-bc5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приём антибиотиков для лечения новой коронавирусной инфекции может быть опасным и неэффективным, так как антибактериальные препараты не действуют против этого вируса, но формируют дальнейшую резистентность к таким препаратам, заявил главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России, член-корреспондент РАН Роман Козлов.

Он напомнил, что ряд исследований говорят о приёме 90% пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 антибиотиков как в стационарах, так и амбулаторно. Речь идёт, по его словам, как о комбинированной терапии, так и о парентеральных препаратах, сообщает РИА Новости.

Вне всякого сомнения, сложившая ситуация будет способствовать значительному росту резистентности к антимикробным препаратам и иметь серьезные неблагоприятные последствия в будущем, — заявил микробиолог.

Козлов вновь обратил внимание, что SARS-Cov-2 не является показанием для приёма антибиотиков, так как антибактериальная терапия назначается лишь в том случае, когда есть признаки бактериальной, а не вирусной инфекции.

По его словам, антибиотики при COVID-19 могут лишь навредить — ухудшить состояние пациента и даже угрожать его жизни. Козлов призвал не покупать антимикробные препараты в аптеках без рецепта врача.

Как сообщал NEWS.ru, 6 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко уже заявлял, что использование антибиотиков при лечении коронавируса, который протекает легко, может быть опасным для здоровья.

По мнению министра, использовать антибиотики нужно только при тяжёлом течении COVID-19, в иных случаях такой необходимости нет.