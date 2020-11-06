Минздрав: лечение коронавируса антибиотиками может быть опасным

https://static.news.ru/photo/7ee654a2-205f-11eb-a1cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Jetel/CTK/Global look Press

Использование антибиотиков при лечении коронавируса, который протекает легко, может быть опасным для здоровья, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Антибиотикотерапия не является терапией против коронавирусной инфекции впрямую, — подчеркнул он.

По его словам, использовать антибиотики нужно только при тяжёлом течении COVID-19, в иных случаях такой необходимости нет. Такое заявление он сделал в эфире Первого канала.

Ранее NEWS.ru писал, что смертность от коронавируса в сентябре на территории России выросла на 25% по сравнению с предыдущим месяцем. По данным Росстата, всего от COVID-19 в стране погибли 9798 человек, у 5199 вирус стал основной причиной смерти, а у 870 он не был подтверждён, но являлся вероятной причиной произошедшего. Для 4599 пациентов коронавирус был неосновной причиной смерти, однако у 1401 из них вызвал смертельные осложнения других заболеваний. В августе коронавирус был причиной смерти для 7673 россиян.