Медики обнаружили маркеры антител к COVID-19 у 14% москвичей

https://static.news.ru/photo/c0eb35bc-a0f7-11ea-b5e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выявлении маркеров антител к коронавирусу у 14% москвичей.

На сегодняшний день в России коронавирус выявлен у 379 051 человека. От болезни удалось выздороветь 150 993 пациентам, а скончались — 4 142 человека.

Ранее власти столицы предоставили всем москвичам возможность пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции. С 27 мая точки забора крови на COVID-19 открылись в 30 поликлиниках столицы.

NEWS.ru информировал ранее, что Минздрав рекомендовал тестировать всех новорождённых на коронавирус.