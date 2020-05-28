Медики обнаружили маркеры антител к COVID-19 у 14% москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выявлении маркеров антител к коронавирусу у 14% москвичей.
На сегодняшний день в России коронавирус выявлен у 379 051 человека. От болезни удалось выздороветь 150 993 пациентам, а скончались — 4 142 человека.
Ранее власти столицы предоставили всем москвичам возможность пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции. С 27 мая точки забора крови на COVID-19 открылись в 30 поликлиниках столицы.
NEWS.ru информировал ранее, что Минздрав рекомендовал тестировать всех новорождённых на коронавирус.
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