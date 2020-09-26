Медики назвали недуги, провоцирующие сепсис при COVID-19

https://static.news.ru/photo/1fa81cb4-0011-11eb-91e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повышенный индекс массы тела (ИМТ) и курение сильно повышают риски поражения лёгких и других внутренних органов при заболевании коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), подавляют иммунную систему, что может стать причиной сепсиса, практически не поддающегося интенсивной терапии, заявила международная группа учёных из Великобритании, Норвегии и Соединённых Штатов Америки.

Исследованием руководил доктор Дипендер Гилл из Университета Святого Георгия, Лондонского университета и Имперского колледжа Лондона. Эксперты анализировали состояние пациентов с тяжёлой формой COVID-19, обладающих чрезмерным ИМТ и курящих. Формула ИМТ — вес тела в килограммах, поделённый на квадрат роста человека. В норме показатель для взрослого укладывается в пределе от 18,5 до 25 единиц, ниже 18,5 — недостаточная масса, от 25 до 30 — избыток, всё, что выше 30 — ожирение, пишет журнал Circulation. Всего медики изучили истории болезни 3199 граждан с тяжёлой формой COVID-19 и 10 154 пациентов с начавшимся на терминальной стадии инфекции сепсисом в Великобритании и Норвегии.

Курение и ожирение всегда отягощают течение многих заболеваний, чаще сердечно-сосудистых болезней, инсультов, онкологических заболеваний и многих других, — отметил Гилл.

Накануне врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о существовании сразу нескольких заболеваний, симптомы которых напоминают признаки COVID-19. Этому был посвящён очередной выпуск передачи «Жить здорово». По словам доктора, к болезням — близнецам COVID-19 можно отнести аллергию и грипп. При этих недугах, по словам Малышевой, также возможен кашель, насморк и потеря обоняния. Последний признак является наиболее явным симптомом COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 26 сентября выступил на Генассамблее ООН за открытость в данных о вакцинах против коронавируса. По его словам, здоровье каждой страны зависит от того, будет ли весь мир иметь доступ к безопасной и эффективной вакцине. Он добавил, что Великобритания сделает всё, чтобы этого добиться. Джонсон напомнил, что британские вирусологи назвали первое лекарство, эффективное при COVID-19, — «Дексаметазон», которое снижает риск смерти более чем на треть для пациентов на аппаратах ИВЛ.