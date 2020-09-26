Джонсон осудил «мировое соревнование» по поиску вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/caa8f296-000c-11eb-b044-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 26 сентября выступил на Генассамблее ООН за открытость в данных о вакцинах против коронавируса.

Было бы неверно рассматривать поиски вакцины как соревнование ради того, чтобы добиться узконациональных преимуществ. Аморально пытаться вырваться вперёд, получая результаты исследований тайными методами, — цитирует «Интерфакс» политика.

По его словам, здоровье каждой страны зависит от того, будет ли весь мир иметь доступ к безопасной и эффективной вакцине. Он добавил, что Великобритания сделает всё, чтобы этого добиться.

Джонсон напомнил, что британские вирусологи назвали первое лекарство, эффективное при COVID-19, — «Дексаметазон», которое снижает риск смерти более чем на треть для пациентов на аппаратах ИВЛ.

Великобритания немедленно поделилась этим открытием с миром, — подчеркнул премьер.

Ранее NEWS.ru писал, что первая в мире российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. О завершении клинических испытаний было объявлено в начале августа.

Вторую вакцину от COVID-19 разрабатывают в центре «Вектор». В ходе клинических испытаний, которые начались 27 июля, врачи наблюдают за добровольцами, оценивают напряжённость их иммунитета к коронавирусу и выявляют отдалённые последствия вакцинации через 90, 180 и 270 дней после прививки. Сейчас препарат проходит второй этап клинических испытаний, который должен завершиться в сентябре. В нём участвуют 100 добровольцев.

Всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях.