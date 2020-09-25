Малышева рассказала о болезнях — близнецах коронавируса

https://static.news.ru/photo/f638cd48-ff15-11ea-939f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о существовании сразу нескольких заболеваний, симптомы которых напоминают признаки коронавирусной инфекции. Этому был посвящён очередной выпуск передачи «Жить здорово». По словам теледоктора, к болезням — близнецам COVID-19 можно отнести аллергию и грипп.

При этих заболеваниях, по словам Малышевой, также возможен кашель, насморк и потеря обоняния. Последний признак является наиболее явным симптомом коронавируса.

Очень много схожих характеристик имеют грипп и коронавирус. В частности, в обоих случаях у человека повышается температура, появляются одышка и слабость. Что касается аллергии, то, по словам доктора, температура тела при этом чаще всего остаётся нормальной, однако зачастую появляется одышка, это является индикатором астмы. Также для аллергии характерны покраснение и зуд глаз.

Малышева напомнила, что самым явным признаком гриппа считается ломота в мышцах. Она иногда наблюдается и у заболевших COVID-19. Чтобы обезопасить себя от осложнений, телеведущая посоветовала правильно питаться, отдыхать, а также сделать прививку от гриппа, передаёт Lenta.ru.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре заявили, что ношение защитной маски при контакте с больными снижает риск заражения ОРВИ в 1,8 раза.