16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Медики назвали компонент, делающий пищу опасной

15:44, 01 ноября 2020 1 189
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трансжиры, создаваемые с целью придать продуктам вкус и увеличить срок их годности, увеличивают вероятность развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Об этом пишет турецкая газета Cumhuriyet со ссылкой на опрошенных изданием медиков. По их словам, люди, которые потребляют продукты с промышленно производимыми трансжирами, чаще болеют сахарным диабетом, а также подвергаются большему риску получить сердечный приступ или инсульт. Во избежание этого эксперты рекомендуют придерживаться диеты и заниматься спортом.

Следует отдавать предпочтение средиземноморской диете, которая богата оливковым маслом первого отжима, овощами, фруктами, цельнозерновыми, бобовыми продуктами и бедна мясом и молочными продуктами, — посоветовала врач Айча Бояджи.

Доктор Онер Оздоган, в свою очередь, уточнил, что уделять время занятиям спортом и избегать трансжиров необходимо с молодого возраста.

Ранее NEWS.ru писал о том, что авокадо, которое считается суперфудом, является отличным средством для естественного укрепления иммунитета осенью, рассказала консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко.


 

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео