Медики назвали компонент, делающий пищу опасной

Трансжиры, создаваемые с целью придать продуктам вкус и увеличить срок их годности, увеличивают вероятность развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Об этом
Следует отдавать предпочтение средиземноморской диете, которая богата оливковым маслом первого отжима, овощами, фруктами, цельнозерновыми, бобовыми продуктами и бедна мясом и молочными продуктами, — посоветовала врач Айча Бояджи.
Доктор Онер Оздоган, в свою очередь, уточнил, что уделять время занятиям спортом и избегать трансжиров необходимо с молодого возраста.
Ранее NEWS.ru писал о том, что авокадо, которое считается суперфудом, является отличным средством для естественного укрепления иммунитета осенью, рассказала консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко.