Медики назвали компонент, делающий пищу опасной

https://static.news.ru/photo/f8e5289e-1c42-11eb-aa66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трансжиры, создаваемые с целью придать продуктам вкус и увеличить срок их годности, увеличивают вероятность развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Об этом пишет турецкая газета Cumhuriyet со ссылкой на опрошенных изданием медиков. По их словам, люди, которые потребляют продукты с промышленно производимыми трансжирами, чаще болеют сахарным диабетом, а также подвергаются большему риску получить сердечный приступ или инсульт. Во избежание этого эксперты рекомендуют придерживаться диеты и заниматься спортом.

Следует отдавать предпочтение средиземноморской диете, которая богата оливковым маслом первого отжима, овощами, фруктами, цельнозерновыми, бобовыми продуктами и бедна мясом и молочными продуктами, — посоветовала врач Айча Бояджи.

Доктор Онер Оздоган, в свою очередь, уточнил, что уделять время занятиям спортом и избегать трансжиров необходимо с молодого возраста.

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