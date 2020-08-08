Медики из США: многим больным с COVID-19 назначают бесполезные антибиотики

https://static.news.ru/photo/70141b66-d9a2-11ea-860b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи больницы в Нью-Йорке установили, что многим пациентам с коронавирусом назначают антибиотики, несмотря на отсутствие показаний к их применению. Исследование проводилось в лечебном учреждении, которое наиболее сильно пострадало от СOVID-19.

Медики проанализировали истории болезней пациентов, поступивших в период с марта по май. Из них около 70% получали антибиотики. Это высокий показатель, поскольку не многие из больных имели помимо коронавируса бактериальную инфекцию.

Как сообщает журнал Infection Control & Hospital Epidemiology, анализ госпитализированных до 18 апреля в этой больнице показал, что только у 4% пациентов была грибковая или бактериальная инфекция.

Доктор Корнелиус Клэнси заявил, что в других больницах наблюдается схожая ситуация, там также около 70% коронавирусных больных получают антибиотики, несмотря на низкий уровень бактериальных инфекций.

Ненужное назначение лекарств способствует устойчивости бактерий к антибиотикам. Даже в короткие сроки некоторые бактерии, изолированные от пациентов, проявляли такие признаки, отмечают медики.

NEWS.ru писал, что за прошедшие сутки в США выявили 58 тысяч новых заболевших коронавирусной инфекцией, скончались 1243 человека. Общее число заболевших в мире составляет около 19,5 млн человек. Умерли 721 тысяча человек, излечились более 11,7 млн.