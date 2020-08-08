Медики из США: многим больным с COVID-19 назначают бесполезные антибиотики

Врачи больницы в Нью-Йорке установили, что многим пациентам с коронавирусом назначают антибиотики, несмотря на отсутствие показаний к их применению. Исследование проводилось в лечебном учреждении, которое наиболее сильно пострадало от СOVID-19.
Медики проанализировали истории болезней пациентов, поступивших в период с марта по май. Из них около 70% получали антибиотики. Это высокий показатель, поскольку не многие из больных имели помимо коронавируса бактериальную инфекцию.
Как
Доктор Корнелиус Клэнси заявил, что в других больницах наблюдается схожая ситуация, там также около 70% коронавирусных больных получают антибиотики, несмотря на низкий уровень бактериальных инфекций.
Ненужное назначение лекарств способствует устойчивости бактерий к антибиотикам. Даже в короткие сроки некоторые бактерии, изолированные от пациентов, проявляли такие признаки, отмечают медики.
NEWS.ru писал, что за прошедшие сутки в США выявили 58 тысяч новых заболевших коронавирусной инфекцией, скончались 1243 человека. Общее число заболевших в мире составляет около 19,5 млн человек. Умерли 721 тысяча человек, излечились более 11,7 млн.
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