Медик рассказал, для кого смертельно опасны резкие изменения погоды

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Грядущие резкие перепады атмосферного давления и температуры воздуха могут оказаться крайне опасными для метеозависимых граждан, а также для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и склонных к повышенному артериальному давлению. Таких в мире примерно 65% от всего населения, рассказал кандидат биологических наук и спортивный медик Александр Мирошников.

Кроме того, есть риск для ухудшения самочувствия у страдающих метаболическим синдромом — это ожирение, сахарный диабет второго типа и ряд других заболеваний.

По словам Мирошникова, холодное время года считается особенно коварным, так как зимой проявляется целый ряд факторов, которые оказывают опосредованное, но существенное влияние на здоровье и самочувствие.

Холода за окном вызывают полную гиподинамию, то есть люди не выходят из дома. Сам холод непосредственно провоцирует повышение аппетита. Люди мало двигаются и много едят, соответственно — набирают лишний вес. А это повышает риски заболевания и COVID-19, и заболеваний сердечно-сосудистой системы, — приводит слова Мирошникова сайт Пятого канала.

Чтобы максимально обезопасить себя в период резких перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, медик рекомендовал побольше двигаться и скорректировать рацион питания — убрать кофеиносодержащие продукты, снизить потребление соли и рафинированного сахара, а также выпивать не менее 2,5 литра воды в сутки.

Помимо прочего, необходим постоянный мониторинг артериального давления для гипертоников, добавил врач.

Ранее, как писал NEWS.ru, жителей столичного региона и средней полосы России ожидается так называемая «барическая пила». Это будет период резких колебаний атмосферного давления, сопровождаемых сильными перепадами температур — в среднем от −25 до +5 градусов с интервалом в один-два дня.