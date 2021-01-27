Малышева рассказала о продуктах, вызывающих потерю памяти и болезни мозга

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Ношение двух масок неоправданно с точки зрения имеющихся научных данных и может привести к негативным побочным явлениям. Об этом заявила глава терапевтического отделения израильской больницы Шамар Асаф А-Рофе врач-инфекционист Галина Гольцман.

Так специалист прокомментировала появление на людях сразу в двух масках — тканевой поверх респиратора N95 — некоторых чиновников США, в том числе и американского президента Джо Байдена, сообщает РИА Новости....