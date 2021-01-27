Малышева рассказала о продуктах, вызывающих потерю памяти и болезни мозга

Врач и телеведущая Елена Малышева сообщила, какие категории продуктов могут привести к проблемам с памятью и спровоцировать развитие болезни Альцгеймера.
По её словам, в первую группу входят содержащие большое количество холестерина свинина, сливки и сливочное масло. Их частое употребление и добавление при готовке может стать причиной прогрессирующего ухудшения памяти. Малышева посоветовала по назначению врача принимать статины, которые способны минимизировать негативное влияние холестерина.
Ко второй категории телеведущая отнесла продукты, богатые медью: печень, почки, сердце и кешью.
Если память ухудшается, они не для вас, — отметила она в эфире программы «Жить здорово!».
Сохранить когнитивные функции помогут продукты с высоким содержанием витаминов D и E, к которым относятся масло зародышей пшеницы и подсолнечное, печень трески и рыба северных морей.
Ранее NEWS.ru писал, что Малышева показала, как быстро снять боль в спине и шее специальным упражнением. Также врач назвала алгоритм из семи пунктов лечения этих болезненных проявлений.