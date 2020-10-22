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Малышева назвали три «суперпродукта» от коронавируса

16:41, 22 октября 2020

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о трёх «суперпродуктах», которые помогают избежать осложнений при заражении коронавирусом.

По словам доктора медицинский наук, COVID-19 может протекать тяжелее у людей с нехваткой витамина D, селена и цинка. Среди продуктов, особенно богатых этими микроэлементами, Малышева выделила три. Об этом она сообщила в Instagram.

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Печень трески доктор назвала лучшим источником витамина D. К полезным свойствам бразильского ореха ведущая приписала усиление естественных «убийц» вирусов — макрофагов, а также снижение риска образования в сосудах тромбов. А содержащийся в сырых устрицах цинк способен блокировать размножение коронавируса в клетках человека.

Конечно, существуют и другие продукты, в которых тоже есть и витамин Д, и цинк, и селён. Но в нашем списке — только продукты-суперчемпионы, — сообщила теледоктор.

Ранее Елена Малышева назвала лекарства, которые помогают защитить от смерти пациентов с коронавирусной инфекцией. Список она опубликовала в Instagram, подчеркнув, что все эти препараты нужно принимать только по назначению врача. Первое лекарство — дексаметазон, его назначают тем, кому нужен дополнительный кислород. Второе средство — антикоагулянт, или разжижитель крови. По словам Малышевой, этот тип лекарств обязательно должен назначаться госпитализированным с COVID-19, писал NEWS.ru.

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