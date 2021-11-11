«Максимально сложная»: заслуженный врач РФ высказался о ситуации с COVID

Ситуация с коронавирусом в России сейчас максимально сложная и хуже уже не будет. Введение системы QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах — абсолютно оправданная мера, аналогичная «зелёным паспортам» в Европе, заверил член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый в беседе с «Радио 1».

Она (ситуация с коронавирусом. — NEWS.ru) и так уже максимальная сложная. Система здравоохранения работает с максимальной нагрузкой и даже перегрузкой. И хотя отмечается небольшое снижение числа заболевших, смертность, согласно сегодняшней статистике, очень высокая — более 1200 человек ежедневно. Это сравнимо с потерями во время военных действий, — заявил Круглый.

Он подчеркнул, что введение QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах — абсолютно оправданная мера в этой ситуации. По его мнению, подобные меры нужно вводить в первую очередь для тех категорий граждан, которые особенно уязвимы к коронавирусу: например, пожилых, непривитых людей с хроническими заболеваниями.

Круглый предупредил россиян об опасности непривитых пациентов, у которых COVID-19 протекает бессимптомно. Член Совфеда напомнил, что они всё равно являются переносчиками опасного заболевания.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал идею ввести QR-коды на транспорте и в общественных местах. По его словам, эффективность этой меры доказана на примере Москвы.