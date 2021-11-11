Гинцбург прокомментировал идею ввести QR-коды на транспорте и в магазинах

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал идею ввести QR-коды на транспорте и в общественных местах. По его словам, эффективность этой меры доказана на примере Москвы, где после летнего введения QR-кодов началась массовая вакцинация, пишет РБК.

По словам Гинцбурга, такая мера положительно скажется на подавлении распространения существующего «дельта»-штамма коронавируса и позволит не допустить распространение новых. Он также указал на необходимость бороться с сайтами по продаже фальшивых сертификатов — как с помощью блокировки, так и путём введения административной или уголовной ответственности в отношении их создателей.

Если коды будут введены на законодательном уровне, это будет великолепно, — сказал он.

Как стало известно, правительство намерено внести в Госдуму два законопроекта, которые предусматривают введение QR-кодов в общественных местах, международном и междугородном транспорте. Экстренная мера с учётом сложной эпидемиологической ситуации будет действовать до июня 2022 года.

Согласно задумке, до 1 февраля вместо QR-кодов будет разрешено предъявлять отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 48 часов с момента его выдачи. Однако после этой даты данная возможность останется лишь для категории граждан с медотводом от вакцинации. Кроме того, медицинские лаборатории обяжут осуществлять передачу результатов ПЦР-тестов на портал «Госуслуги» в течение 24 часов.