Косметолог объяснила, почему мужская косметика дешевле

Сниженная стоимость мужской косметики по сравнению с женской — буквально просветительская миссия, заявила косметолог Марият Мухина изданию «Слово и Дело». Так она прокомментировала осуждение в соцсетях «налога на розовое»: разницу в цене идентичных товаров, которые для женщин обходятся дороже.

Если цены действительно сильно разные, я бы рекомендовала компании-производителю пересмотреть свою ценовую политику и сделать одинаковые цены на товар, а для мужской продукции — промо-скидку. Просто для того, чтобы приучить мужчин к уходу за собой. Нужно уходить от шаблонов, что шрамы украшают мужчину или что мужчина должен быть чуть красивее примата. Мужчины тоже достойны ухода за лицом и за телом, — сказала Мухина.

Она добавила, что если есть доказательства одинакового состава в мужской и женской косметике при разной стоимости, это недопустимо. Такая дискриминация — повод обратиться в ФАС или в суд. При этом одинаковая косметика не может быть эффективна и для мужчин и для женщин, сообщила Мухина. Их кожа и волосы отличаются, например мужчины по-другому стареют.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития готовит новый проект по повышению пошлин на парфюм и косметику, произведённые в Евросоюзе. Это может стать ответом на специальную защитную пошлину Евросоюза, вводимую для металлургической продукции России.