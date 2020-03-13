В Москве продолжается работа горячей линии по коронавирусу под руководством департамента здравоохранения. Колл-центр развёрнут в спортивном зале одной из школ Хорошевского района столицы. В сутки сюда поступают от пяти до шести тысяч звонков. Главная задача — регистрация и выдача больничных листов гражданам, которые вернулись в Москву из потенциально опасных стран. NEWS.ru побывал в колл-центре и поговорил с операторами. Оказалось, что жители города о новом штамме вируса проинформированы плохо, а контроль за прибывающими в аэропортах оставляет желать лучшего.

Спортивный зал школы № 1409 забит под завязку, но зрителей на трибунах нет. Место спортсменов заняли мужчины и женщины в белых рубашках. Они отвечают на звонки и вносят данные в таблицу. На стене висит шуточная табличка: «Вирус не передаётся через звонок! Мы проверили». Рядом с ней — список из семи стран с самой неблагоприятной эпидемиологической обстановкой: Германия, Иран, Испания, Италия, Китай, Южная Корея, Франция. Приезжающие оттуда обязаны соблюдать двухнедельный карантин — не выходить из дома и избегать очного общения с людьми.

В среднем каждый оператор за 12-часовую смену отвечает на 40-60 звонков. В большинстве своём люди настроены серьёзно, по-деловому и против самоизоляции не возражают, просят приехать курьера с больничным листом к ним домой, сообщил в беседе с NEWS.ru сотрудник колл-центра Александр Фёдоров. Он отметил, что значительный процент звонивших говорит ему, что во время карантина будет работать удалённо. «Я даже не знал, что во стольких компаниях в России есть такая возможность», — удивляется Фёдоров.

Вероника Воронцова/NEWS.ru

Но попадаются и те, кого вынужденный карантин поставил в тупик. Например, владельцы собак не знают, куда пристроить животное на две недели. Живущие в одиночестве люди спрашивают, кто будет покупать им продукты, в ответ на это операторы колл-центра советуют обратиться в социальные службы города.

Среди звонящих дам больше, чем мужчин. Типичный портрет — женщина от 1985-го до 1995-го года рождения, проживающая в спальном районе столицы. Она приехала из Италии или Испании, где совершала туристическую поездку одна или с семьёй, — описывает Фёдоров.

Есть случаи, когда ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля в отдельно взятой семье. Как рассказала NEWS.ru оператор колл-центра Наталья Филатова, она разговаривала с женщиной, родственник которой прилетел из Италии.

Он встретился со всей роднёй и только потом почувствовал себя плохо. Врачи взяли анализ на биоматериалы, и результат оказался положительный. Женщина не понимает, что делать ей и родственникам. У них серьёзная вероятность заразится, — пересказывает разговор Наталья.

Оператор ответила звонившей, что необходимо обратиться к медикам и сдать биоматериал на анализ. В теории такие ситуации входят в компетенцию Роспотребнадзора. На сайте ведомства указан телефон горячей линии, по которому можно позвонить по всем интересующим вопросам. Корреспонденту NEWS.ru после долгих попыток не удалось соединиться с оператором, номер оказался постоянно занят. Можно предположить, что многие другие люди также не могут поговорить с представителями ведомства.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Александр и Наталья сообщили, что самое большое недоумение у граждан вызывает отсутствие в московских аэропортах контроля за состоянием здоровья прилетающих из «опасных» стран. Температуру не измеряют, самочувствие не отслеживают. Почти каждый второй звонящий заявил об этой проблеме.

Данную информацию подтверждают и читатели NEWS.ru. Начавшаяся в конце января волна проверок в российских аэровокзалах сходит на нет. На выходе из зоны паспортного контроля сидят медики в костюмах химзащиты, но пассажиров на осматривают, об этом рассказал нашему корреспонденту Андрей Кибенко, прилетевший в Домодедово из республики Кипр 12 марта.

В пресс-службе этого аэропорта NEWS.ru ответили, что ситуация находится под контролем и оснований для беспокойства нет.

В аэровокзале круглосуточно дежурят бригады медицинской службы аэропорта и медучреждений Москвы, а также специалисты Управления Роспотребнадзора по Московской области. При необходимости на основании их решения проводится забор анализов у пассажиров, — рассказали в пресс-службе.

При обнаружении пассажиров с повышенной температурой предусмотрено проведение регламентных процедур: на борт незамедлительно прибывает врачебная бригада, пассажир спецтранспортом доставляется в медучреждение для уточнения диагноза, добавили представители воздушной гавани.

На сейте Роспотребнадзора также есть информация об усиленных мерах контроля за ситуацией.

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования, — сообщает ведомство.

По данным Роспотребнадзора, с начала марта было досмотрено 28 088 человек, прибывших из Итальянской Республики, заболевание выявлено у 37 их них. Из Южной Кореи прилетело 11 921 человек, у 12 из них обнаружена инфекция.