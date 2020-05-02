Комаровский рассказал о дезинфекции ручек тележек и мытье собак

https://static.news.ru/photo/bd322388-8c2d-11ea-93a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: eokomarovskiy/vk.com

Известный телеведущий и врач Евгений Комаровский объяснил, как правильно пользоваться санитайзером в подъезде или магазине и как обрабатывать собак после прогулок во время пандемии.

По словам доктора, те, кто обрабатывает поверхности, а не руки, допускают ошибки. Например, часто люди брызгают санитайзером или спиртом на кнопки лифта, ручки тележек в супермаркете, а не на свои ладони. Правильнее обрабатывать руки после соприкосновения с поверхностями, а не сами поверхности, считает врач. Тем более, что обычно люди брызгают на ближайшую к себе сторону ручки тележки, корзины или двери, а вирус может находиться на их задних поверхностях.

Перед тем, как запустить собаку в квартиру после прогулки, говорит Комаровский, достаточно вымыть ей лапы тёплой водой и смыть с них грязь. Если хозяин предполагает, что собака находилась в месте, где с высокой долей вероятности мог присутствовать коронавирус, нужно набрать в таз воды, сделать мыльный раствор и вымыть лапы с ним, посоветовал телеведущий зрителям своего YouTube-канала.

Как писал NEWS.ru ранее, вирусолог Владимир Макаров рассказал о дезинфекции уличной одежды во время пандемии.