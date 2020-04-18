Вирусолог рассказал о дезинфекции уличной одежды во время пандемии

Вирусолог Владимир Макаров рассказал о том, как избежать заражения коронавирусом. По его словам, для профилактики достаточно помыть руки и продукты горячей водой.
Не надо стирать верхнюю одежду, если вы были на улице, там вирус тоже мало времени живёт. Просто отвесьте её на всякий случай подальше, — заявил Макаров.
По словам медика, заражение коронавирусом происходит преимущественно через органы дыхания. Поэтому обрабатывать еду и одежду спецсредствами не следует.
На сегодняшний день в России выявлено 36 793 заболевания коронавирусной инфекцией. Выздороветь удалось 3 057 пациентам. От болезни скончались 313 человек.
NEWS.ru писал ранее о необходимости обильного питья для профилактики коронавируса. С таким заявлением выступила специалист по внутренним болезням и нефрологии, доктор Арзу Акгюль из Турции.
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