Вирусолог рассказал о дезинфекции уличной одежды во время пандемии

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Ещё одного водителя, нарушившего предписанный ему карантин, задержали в Зеленограде. У него и пассажира подтвердилось заболевание коронавирусом.

На месте задержания находятся правоохранительные органы, экипаж скорой, представители административной дорожной инспекции, администратора московского паркинга и центра организации дорожного движения, сообщает оперштаб Москвы. Обоих нарушителей теперь отправят лечится в Коммунарку,...