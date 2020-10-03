Коэффициент распространения коронавируса в РФ вырос до 1,16

https://static.news.ru/photo/cc819ea4-0554-11eb-bfc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России за последние сутки коэффициент распространения коронавируса увеличился на 0,02 пункта — до 1,16.

При этом коэффициент распространения в Москве снизился со 1,28 до 1,24, свидетельствуют результаты подсчётов на основе статистики о заболевших, пишет ТАСС.

Отмечается значительный рост коэффициента в Санкт-Петербурге — там от поднялся до 1,29, максимального значения с мая 2020 года. Также среди регионов, где показатель выше единицы, отмечаются Иркутская, Нижегородская, Свердловская, Московская, Воронежская и Ростовская области, Красноярский край и Ханты-Мансийский автономный округ.

Отмечается, что индекс показывает интенсивность заражения в отдельно взятом регионе за последнее время. Он указывает на то, скольким людям успевает передать вирус один заразившийся человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за последние сутки в России выявлено новых 9859 случаев заражения COVID-19, при этом у 27,2% больных вирус не проявляется в виде симптомов. Число заразившийся в Москве выросло до 2884 человек.