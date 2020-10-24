Китайские кардиологи заявили о крайней опасности дневного сна

https://static.news.ru/photo/81991496-16a0-11eb-90ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sonja Krebs/imageBROKER.com/Global Look Press

Кардиологи из первой больницы при Медицинском университете города Гуанчжоу сообщили, что дневной сон продолжительностью более часа опасен для организма.

Согласно их данным, днём следует спать не более 60 минут. Такой отдых помогает снизить риск развития болезней сердца. Однако у любителей поспать в дневное время подольше на 30% растёт риск смерти от различных причин и на 34% риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Это удалось выяснить после изучения сведений о 310 тысячах участников свыше 29 исследований. Из низ 39% имели привычку спать днём.

Кардиологи советуют любителям дневного отдыха не переедать перед тем, как лечь в постель, и избегать резкого вставания при пробуждении. По их словам, лучше немного понежиться в кровати, чтобы избавиться от чувства «разбитости».

Свой доклад специалисты представили во время ежегодного конгресса Европейского общества кардиологов (ESC 2020), передаёт «Царьград».

Как писал NEWS.ru, ранее челюстно-лицевой хирург Игорь Малиновский предупредил, что небрежное отношение пациентов к протезу может привести к развитию онкологического заболевания.